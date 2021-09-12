Сотрудники полиции напоминают жителям столицы о возможности получения 30-процентной скидки на оплату государственной пошлины...

При обращении через Единый портал государственных и муниципальных услуг https://www.gosuslugi.ru сокращается не только время оформления документов, но и финансовые расходы.Сотрудники УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве напоминают жителям столицы о возможности получения 30-процентной скидки на оплату государственной пошлины. Она действует только для физических лиц, и только в случае подачи заявления на получение услуги и оплаты государственной пошлины с использованием портала Госуслуг при безналичной оплате.Чтобы получить скидку, необходимо:- подать заявление на услугу через портал Госуслуг;- дождаться, пока в личный кабинет поступит счет на оплату пошлины по вашему заявлению, после чего можно перейти к оплате;- выбрать безналичный способ оплаты госпошлины банковской картой, через электронные кошельки или посредством мобильного телефона.Если все условия соблюдены, то вы гарантированно получаете скидку на оплату государственной пошлины.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18