Место проведения власти держали в секрете.

В День города во Владимире салют запускали из новой точки - из патриотического сквера возле областной администрации. Он длился около семи минут.Место запуска власти держали в секрете. Как правило, финальное мероприятие проходит на Соборной площади. На пресс-конференции для журналистов, посвященной празднованию Дня города, чиновники пообещали, что салют будет видно практически с любой улицы.Местные жители обратили внимание, что после обеда патриотический сквер оградили от посторонних, там началась подготовка. Так, владимирцы успели занять лучшие места для просмотра.Напомним, что городу исполнилось 1 031 год.