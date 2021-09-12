Авария произошла 10 сертября.

Во Владимирской области в ДТП в Судогодском районе погиб один из водителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.Авария произошла вечером в пятницу, 10 сентября. На 17-м километре трассы Владимир — Муром — Арзамас 53-летний мужчина, управляя легковушкой «ВАЗ», выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Land Cruiser, за рулем которой находился 24-летний молодой человек.Удар был настолько сильным, что отечественную легковушку буквально смяло. Мужчина погиб на месте. Сейчас полиция проводит проверку по факту ДТП.