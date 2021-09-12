Владимирцам напомнили об ответственности при пользовании бытовым газом. После недавних трагедий в Подмосковье и Липецкой области, которые потрясли всю страну, власти Владимира напомнили

Владимирцам напомнили об ответственности при пользовании бытовым газом. После недавних трагедий в Подмосковье и Липецкой области, которые потрясли всю страну, власти Владимира напомнили жителям о правилах безопасного обращения с газовым оборудованием. В мэрии подчеркивают, что бытовой газ в доме – это не только удобство, но и большая ответственность. Граждане зачастую самостоятельно ремонтируют и устанавливают газовые