ЧП во Владимире. На улице 19-й проезд загорелась обувная фабрика. Сигнал о пожаре в МЧС поступил 12 сентября в 9.20. Из окна 2-го этажа производственного здания обувной фабрики валили черные клубы

ЧП во Владимире. На улице 19-й проезд загорелась обувная фабрика. Сигнал о пожаре в МЧС поступил 12 сентября в 9.20. Из окна 2-го этажа производственного здания обувной фабрики валили черные клубы дыма. Огнеборцы сформировали звено газодымозащитной службы и установили очаг возгорания, который оказался небольшим. Пожарные потушили горящую дверь, стеллажи и имущество на площади 5 квадратных