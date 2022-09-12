С 11 по 20 сентября во Владимирской области проходит первый этап Всероссийского конкурса МВД России...

С 11 по 20 сентября во Владимирской области проходит первый этап Всероссийского конкурса МВД России "Народный участковый". Лучшего участкового граждане традиционно выбирают посредством онлайн-голосования.Территориальные органы внутренних дел на районном уровне представили своих лучших кандидатов, каждый из которых достоин звания «Народного».Ознакомиться с анкетами участников первого этапа конкурса и проголосовать можно по этой ссылке.Победители первого этапа конкурса поборются за звание "Лучшего участкового уполномоченного Владимирской области" на региональном этапе онлайн-голосования, которое состоится в октябре, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Все жители Владимирской области приглашаются принять участие в голосовании.Напомним, что в 2021 году победителем регионального этапа конкурса стал участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Суздальскому району капитан полиции Иван Пряхин.