Явка избирателей на досрочных выборах губернатора Владимирской области, по предварительным данным,...

Явка избирателей на досрочных выборах губернатора Владимирской области, по предварительным данным, составила 29,05%. В списки избирателей было включено 1090824 человека.В дни голосования 9, 10 и 11 сентября на избирательных участках работали 1374 наблюдателя, из них 987 направлены кандидатами, 387 – региональной общественной палатой, а также 48 представителей средств массовой информации, сообщил ТГ облизбиркома.Фото ТГ облизбиркома.