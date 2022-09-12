Радикальной ротации не будет.

Избранный в минувшие выходные губернатор Владимирской области Александр Авдеев о грядущих кадровых перестановках в Белом доме.«Традиционная отставка заместителей должна произойти после вступления в должность. Радикальных изменений не будет, но появятся новые фамилии. Перестановки будут незначительными. Они произойдут в ближайшие недели», - подчеркнул глава региона.Он также ответил, что ему ничего неизвестно о возможном уходе своего заместителя Германа Елянюшкина, слухи о котором муссируются в телеграм-каналах.Фамилию нового сенатора владимирцы узнают примерно через неделю. Напомним, что на новый пост в СовФеде претендуют председатель ЗС Владимир Киселёв, мэр Владимира Андрей Шохин и глава Коврова Елена Фомина.