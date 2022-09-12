Александр Авдеев набрал 83,70% голосов владимирцев во время выборов губернатора Владимирской области. Об этом рассказали в телеграмм-канале Облизбиркома. К часу ночи обработано 97,86 % ..

Александр Авдеев набрал 83,70% голосов владимирцев во время выборов губернатора Владимирской области. Об этом рассказали в телеграмм-канале Облизбиркома.К часу ночи обработано 97,86 % протоколов. С большим отставанием идёт Антон Сидорко, заручившийся поддержкой 6,54% избирателей. Сергей Корнишов получил 3,34% голосов жителей, у Сергея Бирюкова - 2,45%, а у Александра Субботина 1,99%.Итоговые цифры будут опубликованы утром 12 сентября.