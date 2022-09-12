Он набрал почти 84% голосов.

Александр Авдеев набрал 83,68% голосов на выборах губернатора Владимирской области. Облизбирком опубликовал данные после подсчёта 100% протоколов участковых избирательных комиссий.Вторым к финишу пришёл Антон Сидорко. Своё предпочтение коммунисту отдали 6,53% владимирцев. У Сергея Корнишова - 3,35%. В пользу Сергея Бирюкова высказались 2,46% избирателей. Александр Субботин заручился поддержкой 2,01% жителей.Досрочное голосование проходило в 33-ем регионе с 9 по 11 сентября. Итоговые цифры с общим количеством проголосовавших за каждого кандидата объявят в ближайшее время.