Во Владимирской области врио главы региона Александр Авдеев с огромным отрывом победил в губернаторских выборах. По данным регионального Избиркома, кандидат от «Единой России» набрал 83,68%

Во Владимирской области врио главы региона Александр Авдеев с огромным отрывом победил в губернаторских выборах. По данным регионального Избиркома, кандидат от «Единой России» набрал 83,68% голосов после обработки всех протоколов. На втором месте с 6,53% голосов идет Антон Сидорко (КПРФ). Сергей Корнишов (ЛДПР) набрал 3,35%, Сергей Бирюков («Справедливая Россия») – 2,46%. Последний в списке –