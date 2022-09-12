12 сентября православные верующие отмечают день Александра Невского или день Александра Сытника.

12 сентября православные верующие отмечают день Александра Невского или день Александра Сытника.ИСТОРИЯВ этот день верующие вспоминают о благоверном князе Александре Ярославовиче Невском. В народе этот церковный праздник называют еще Александров день и день Александра Сытника. Святой благоверный князь Александр Невский в этот день почитается всеми христианами, которые молятся его иконе.Александр Невский победил шведов и рыцарей Ливонского ордена, тем самым остановив их экспансию в Новгородское и Псковское княжество. Христиане считают, что именно Невский является защитником Руси, поэтому его и причислили к лику святых.12 сентября 1724 года нетленные мощи князя по приказу императора Петра I перенесли из Владимира в столицу Российской империи Санкт-Петербург. Их поместили в Свято-Троцкой Лавре.После прихода к власти большевиков в 1922 году раку со святыми мощами вскрыли, а останки князя передали Казанскому собору, который тогда считался музеем религии и атеизма. В 1989 году мощи князя опять передали Свято-Троицкой Лавре, где они до сегодняшнего дня и остаются.Также в этот православный праздник христиане почитают святого Александра Свирского, игумена Александро-Свирского монастыря, который стоял рядом с рекой Свирь на берегу Ропшинского озера. Святой получил от Господа дар целительства, а также обладал сильной интуицией.Бог явился ему во сне в образе Святой Троицы и благословил на подвиг пустынножительства. Александр Свирский служил архиепископом Константинополе, где проповедовал христианство.ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИЭтот церковный праздник называют Александр Сытник. После однодневного поста по случаю дня усекновения Иоанна Предтечи, на следующий день можно было есть мясо. Отсюда и название.В этот день было принято готовить стол и угощать всех родных и близких. В семье старались не заниматься тяжелым трудом, а также не ссориться и не сквернословить.