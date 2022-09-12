Избранный губернатор усомнился, что во Владимирской области получится создать обещанные в ходе предвыборной кампании 18 тысяч рабочих мест. Это связано с тем, что ранее намеченные проекты не будут реализованы.

Избранный губернатор усомнился, что во Владимирской области получится создать обещанные в ходе предвыборной кампании 18 тысяч рабочих мест. Это связано с тем, что ранее намеченные проекты не будут реализованы.«Я не берусь на 100% утверждать, что абсолютно все заявленные проекты смогут реализоваться в полном объёме. Например, компания «Mondelez» планировала построить дополнительные линии, но в силу определенных причин отказались от этого. Тем не менее, мы можем говорить о создании в регионе достаточно большого количества рабочих мест», - сообщил Александр Авдеев во время пресс-конференции.Кроме того, губернатор подтвердил, что все тринадцать инвестпроектов, реализующиеся в особой экономической зоне Киржач-Карабаново, будут доведены до конца. Они дадут до четырёх тысяч рабочих мест.