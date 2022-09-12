В исполкоме ЕР состоялся 30-минутный брифинг.

Избранный в минувшие выходные губернатор Владимирской области Александр Авдеев провёл брифинг, посвящённый итогам голосования. Мероприятие состоялось в региональном исполкоме «Единой России».Фамилию нового сенатора владимирцы узнают примерно через неделю. Отставка заместителей Александра Александровича планируется после вступления им в должность.«Я не скажу, что будут радикальные изменения по кадрам. Появятся новые фамилии. Перестановки будут незначительными. Они произойдут в ближайшие недели», - подчеркнул он.Губернатор добавил, что о прозрачности процедуры выборов стоит судить со стороны. Рекордную поддержку избирателей () политик не считает уникальным результатом.«Мы старались сделать все максимально открыто. Не скрывали свои цели и методы. Формировали штаб общественной поддержки. У конкурентов была возможность проявить себя. Результат не уникальный. Люди сплотились вокруг хозяйственной и патриотической повестки. Возможно, сделаны выводы из выборов 2018 года. Окончательную оценку дадут эксперты. Нарушений, насколько я знаю, было мало», - ответил на вопрос СМИ Александр Авдеев.Отдельно победитель остановился на наказах избирателей, которые были собраны в ходе кампании.«Они лягут в основу при формировании бюджета. Все письменные наказы лежат у меня на столе. Увесистый брикет предложений. По поводу 18 тысяч рабочих мест. Это заявки от инвесторов. Не ручаюсь, что все проекты получится реализовать, но мы будем стремиться. Некоторые отказываются в силу текущей политической ситуации. Сейчас планируем сконцентрироваться на Киржаче и Карабаново, где планируется создать 4000 рабочих мест. Как занимались хозяйственной повесткой, так и будем заниматься», - прокомментировал глава региона.Добавим, что врио поблагодарил коллег и соратников за работу во время выборов, а также «на хорошо» оценил муниципальных выборов депутатов, состоявшихся с 9 по 11 сентября.