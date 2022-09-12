Бритни Спирс впервые заговорила о состоявшемся судебном процессе, лишившем ее детей

Бритни Спирс впервые заговорила о состоявшемся судебном процессе, лишившем ее детейАмериканская поп-принцесса Бритни Спирс пережила немало трудностей и разочарований. С самого детства она была вынуждена работать день и ночь, чтобы обеспечить всю семью. Родственники певицы, по мнению общественности, лишь требовали от девушки все больше и больше.От токсичной семьи Бритни Спирс попыталась спастись, выйдя замуж за Кевина Федерлайна. Родила двоих сыновей, но сказка рухнула в один момент: случился развод, после которого Федерлайн выгрыз право опеки над сыновьями. Говорят, только ради роскошных алиментов.Это чуть не свело Бритни с ума и привело к нервным срывам, после которых она решением суда была признана недееспособной. В 2008-м ее "заключили" под опеку своего отца Джеймса на долгих 13 лет: пичкали, по ее словам, транквилизаторами, пока отец купался в деньгах.Освободившись, наконец, от "кандалов", Бритни Спирс получила свободу говорить о всем, что причиняло ей боль. Вчера она высказалась о пропаже двух своих сыновей. Дело в состоявшемся судебном процессе, после которого дети перестали с ней общаться и не хотят этого делать до сих пор."Огромная часть меня умерла. Они были моим всем.И вдруг они исчезли", – страдает Бритни.Напомним, не так давно певица потеряла нерожденного ребенка. На ранних сроках беременности у нее произошел выкидыш. И Бритни Спирс и ее четвертый муж Сэм Асгари, который младше звезды на целых 12 лет, очень горевали по этому поводу.