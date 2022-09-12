Сейчас на участке этой дороги с мостовым переходом через Оку ведётся устройство первого слоя...

Сейчас на участке этой дороги с мостовым переходом через Оку ведётся устройство первого слоя асфальтобетонного покрытия.Продолжаются дорожные работы на трассе Муром – М-7 «Волга». Подрядной организации предстоит отремонтировать участок, который начинается перед деревней Пробуждение и заканчивается после поворота на деревню Ожигово, пресс-служба администрации Владимирской области.Напомним, что в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» в Муромском районеуже полностью завершены работы на двух участках автодороги Муром – М-7 «Волга», а такжевведён в эксплуатацию участок дороги Владимир – Муром – Арзамас.Фото: пресс-служба администрации Владимирской области.