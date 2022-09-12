Дольщики ЖК «Дуброва Парк-2» записали обращение к президенту России Владимиру Путину. Они не могут получить свои квартиры и просят главу государства вмешаться в ситуацию. Десятки людей

Дольщики ЖК «Дуброва Парк-2» записали обращение к президенту России Владимиру Путину. Они не могут получить свои квартиры и просят главу государства вмешаться в ситуацию. Десятки людей собрались в Центральном парке культуры и отдыха. Среди них были дольщики первого, четвертого и пятого корпусов. Запись видеообращения они отправили прямо в Кремль и распространили по социальным сетям. Обращение