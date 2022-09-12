Выборы муниципальных депутатов в Москве проходили с 9 по 11 сентября.

Выборы муниципальных депутатов в Москве проходили с 9 по 11 сентября.В минувшие пятницу, субботу и воскресенье жители большинстварайонов российской столицы выбирали муниципальных депутатов. Как и напрошлогодних выборах в Госдуму РФ, с 9 по 11 сентября в Москве былазадействована система ДЭГ.Отдать голос за своего кандидата граждане могли как очно наизбирательных участках, так и заочно с помощью с смартфона или компьютера.Фактически обновленная система дистанционного электронного голосованияпозволила москвичам принять важнейшее для города решение, не выходя из дома.На данный момент почти все протоколы по результатаммуниципальных выборов в российской столице обработаны. Предварительные итогиголосования подвела председатель Московской городской избирательной комиссииОльга Кириллова.Она подчеркнула, что первыми стали известны результатыонлайн-голосования. По словам чиновника, для подсчета результатов ДЭГ членамкомиссии потребовалось меньше часа. На данный момент в столице лидирует партия"Единая Россия"."Работа с бумажными бюллетенями также почти завершена.Нам осталось подвести итоги еще по трем районам. После этого можно будетговорить об официальных итогах выборов. Однако уже можно отметить, что вбольшинстве районов по результатам онлайн и офлайн-голосования лидирует"Единая Россия", — заявила Ольга Кириллова.Всего жители Москвы должны были распределить 1417 мандатов.Выборы муниципальных депутатов проходили по всему городу, кроме района Щукино ибольшей части ТиНАО (за исключением Троицка).