В прошедшие выходные футбольный клуб Муром сыграл с Чертаново Дубль Голуба, голы Маделхана и...

В прошедшие выходные футбольный клуб "Муром" сыграл с "Чертаново"Дубль Голуба, голы Маделхана и Левина позволили одержать футболистам из Владимирской области очередную победу со счетом 4:2.В результате, муромляне оказались на вершине турнирной таблицы, набрав такое же количество очков, как лидеры второй лиги ивановский "Текстильщик".14 сентября на своём поле ФК "Муром" проведет кубковую игру за выход в 1/32 финала с владимирским "Торпедо".Фото: vk.com/fc_murom