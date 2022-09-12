В прошедшие выходные футбольный клуб Муром сыграл с Чертаново
Дубль Голуба, голы Маделхана и...
В прошедшие выходные футбольный клуб "Муром" сыграл с "Чертаново"
Дубль Голуба, голы Маделхана и Левина позволили одержать футболистам из Владимирской области очередную победу со счетом 4:2.
В результате, муромляне оказались на вершине турнирной таблицы, набрав такое же количество очков, как лидеры второй лиги ивановский "Текстильщик".
14 сентября на своём поле ФК "Муром" проведет кубковую игру за выход в 1/32 финала с владимирским "Торпедо".
Фото: vk.com/fc_murom