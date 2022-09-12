За три дня свой гражданский долг исполнили 316 тысяч жителей региона.
Во Владимирской области явка избирателей на досрочных выборах губернатора составила 29,05%. Предварительные данные опубликовал Облизбирком.
За три дня свой гражданский долг исполнили 316 тысяч жителей региона.
«На избирательных участках работали 1374 наблюдателя, 987 - от кандидатов, 387 – от общественной палаты, а также 48 представителей СМИ», - уточнили в ведомстве.
Напомним, что всего в списки избирателей было включено 1 090 824 владимирца.