Всего в регионе проходило 35 кампаний.

Избирательная комиссия во Владимирской области подвела предварительные итоги выборов. Жители могли проголосовать в период с 9 по 11 сентября.Всего в регионе проходило 35 избирательных кампаний. Одни выборы признаны несостоявшимися — в Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района по округу № 6. Единственный кандидат не смог набрать нужное количество голосов.«Единая Россия» выдвинула 199 кандидатов, зарегистрировано 199 кандидатов. Из них избрали 176 политиков.КПРФ выдвинула 48 кандидатов, двое из них выбыли после выдвижения, еще один выбыл после регистрации. Всего в области избрано 6 кандидатов.От «Справедливой России» выдвигалось 26 кандидатов. Один из них выбыл после регистрации. На выборах прошли четыре человека.ЛДПР выдвинула 114 кандидатов. Один выбыл после выдвижения, трое — после регистрации. Жители проголосовали за двух кандидатов.Политическая партия «Новые люди» выдвинула 23 кандидата. Шестеро из них избраны.Владимирская Региональная Общественная Организация по защите прав граждан в сфере экологии и жизнеобеспечения «Народный Патруль» выдвинула 5 кандидатов, двое выбыли после регистрации. В результате избран один человек.В порядке самовыдвижения на выборы пошли 49 кандидатов, Из них выбыло шестеро, еще один получил отказ в регистрации, двое выбыли после. 4 кандидата получили места.