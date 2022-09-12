Отправились голосовать в последний день. 11 сентября наша съёмочная группа побывала на 4-х избирательных участках Владимира и пообщалась с теми, кто пришёл изъявить свою волю. На улице

Отправились голосовать в последний день. 11 сентября наша съёмочная группа побывала на 4-х избирательных участках Владимира и пообщалась с теми, кто пришёл изъявить свою волю. На улице Студенческой, в доме 10-а находится 420-й участок. С утра там было немноголюдно. Иван Влас, член участковой избирательной комиссии №420 по г. Владимиру Больше людей было, естественно, в пятницу,