А сейчас небольшой обзор заключительного дня губернаторских выборов. В воскресенье в регионе свой...

А сейчас небольшой обзор заключительного дня губернаторских выборов. В воскресенье в регионе свой гражданский долг исполнили еще трое кандидатов.Представитель ЛДПР Сергей Корнишов проголосовал на своем избирательном участке в школе 42 в Юрьевце.Он отметил, что выборы - это возможность определить вектор развития Владимирской области на ближайшие 5 лет.Сергей Корнишов, кандидат в губернаторы Владимирской области от ЛДПР:– Та большая работа, которую мы делали она проделана, выполнена. Сегодня уже решит все избиратель. В любом случае, я как работаю в Законодательном Собрании Владимирской области, депутат Законодательном Собрании, как вы знаете, поэтому с любым новым избранным главой региона в своей профессиональной деятельности будем работать.Сделал свой выбор и Антон Сидорко, кандидат от КПРФ.Он проголосовал в культурном центре ВлГУ. Сидорко подчеркнул: есть выбор - ждать надежное далекое будущее или проголосовать за достойное и справедливое настоящее.Антон Сидорко, кандидат в губернаторы Владимирской области ( КПРФ):– Я сегодня проголосовал за достойное справедливое настоящее. Я уверен, что у жителей нашей области есть шансы на обновление власти, на решение тех проблем, которые сегодня стоят перед Владимирской областью, поэтому на мой взгляд сегодня очень важно, кто идет во власть.Кандидат от "Партии роста" Александр Субботин появился на своем избирательном участке в Городском Дворце Культуры вместе с супругой.Он заявил, выборы - важный инструмент, определяющий политику страны и региона. И прошедшее голосование, по словам Александра Субботина можно признать легитимным и состоявшимся.Александр Субботин, кандидат в губернаторы Владимирской области (Партия Роста):– Выводы из текущей избирательной кампании: надо ставить везде камеры. Сейчас начинаются все возможные вопросы и очень часто там нет камер. Где камеры есть, вопросов практически нет. Необходимо оснастить камерами все избирательные участки. Я думаю, что сейчас этот вывод очевиден. А так эмоции... большой путь проделан. Получен огромный опыт.