С 15 сентября москвичам и жителям области стоит ожидать заметного потепления. По крайней мере, так обещает руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в столичный ..

С 15 сентября москвичам и жителям области стоит ожидать заметного потепления. По крайней мере, так обещает руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в столичный регион придет циклон, благодаря которому воздух прогреется до +20. Об этом пишет .Самыми теплыми днями на этой неделе станут вторник и четверг. Как сообщает интернет-издание, в эти дни температура воздуха поднимется до 17 и 19 градусов соответственно. Правда, как отмечают специалисты, "бабьим летом" это потепление назвать сложно. Есть вероятность, что в этом году его и вовсе не стоит ждать.