В Сети всплыл скандал с участием именитого российского кинорежиссера.

В Сети всплыл скандал с участием именитого российского кинорежиссера.Российский певец Сергей Пенкин стал гостем очередного выпуска ютуб-шоу Ксении Собчак и откровенно рассказал о своем прошлом и старых обидах. В одном из эпизодов речь зашла о давнем конфликте певца с режиссером Никитой Михалковым, на которого звезда была потом долго обижена.Дело в том, что режиссер просто использовал Пенкина в качестве массовки для съемок своего фильма, в результате опорочив честь его семьи. Речь шла о фильме "Анна", в котором Михалков показывал этапы взросления своей дочери на фоне происходящего в стране.Михалков позвал Пенкина сниматься, так как его сын Степан заболел и не приехал на съемки. В результате, по словам режиссера, Михалков попросту его подставил и очень некрасиво поступил с его родителями.Съемки шли примерно в 1988 году столичном ресторане, где на самом деле праздновали день рождения Сергея Пенкина. Никакой постановки не было, все было натурально. В один момент Пенкин вышел на сцену и поблагодарил своих родителей за то, что они смогли приехать к нему на праздник из далекой Пензы."Было показано, что все люди не очень хорошо живут, а Сергей Пенкин там пирует", – отметил певец.После пламенной речи на голову отца Пенкина вдруг свалился ворох цветов, засыпав полностью его лицо. Было видно, что мужчина ошарашен. Пенкин посчитал этот жест неуважительным и даже оскорбительным по отношению к главе семейства."На моих родителей, которые люди фронтовики, вот так вот просто запросто кинуть в лицо цветы, я считаю, что это недостойно", – заключил Пенкин.