Во Владимирской области прошёл чемпионат МВД России по служебному троеборью Во Владимирской...

Во Владимирской области прошёл чемпионат МВД России по служебному троеборьюВо Владимирской области завершился чемпионат МВД России по служебному троеборью.В этом году на соревнования прибыли 11 команд, представившие территориальные органы МВД России разных регионов страны.Участники состязания продемонстрировали навыки, которыми должен обладать каждый сотрудник полиции: меткость стрельбы из табельного оружия, быстрота преодоления дистанции в 1000 м, а также владение боевыми приёмами борьбы.Соревнования проходили в течение трех дней.Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, в командном первенстве 1 место занял Сибирский юридический институт МВД России, второе - ГУ МВД России по г. Москве, третье - ГУ МВД России по Красноярскому краю.В личном первенстве на вершине пьедестала в стрельбе из боевого пистолета оказался Корнилов Александр из Владимирской области. Среди представительниц прекрасного пола в этой дисциплине наша землячка Кострюкова Наталья заняла второе место.При демонстрации техники боевых приёмов борьбы сотрудники владимирского УМВД не отличились, но в беге на 1000 метров Козлов Антон взял "серебро".И в абсолютном первенстве по троеборью владимирские полицейские заняли призовые места: Кострюкова Наталья - первое и третье места.Фото: https://33.мвд.рф/news/item/32345703