После обработки 87,58 протоколов у Авдеева - 83, 98 процентов голосов. На втором месте - Сидорко, у...

После обработки 87,58 протоколов у Авдеева - 83, 98 процентов голосов. На втором месте - Сидорко, у него 6, 44%14 сентября в 10:00 состоится заседание облизбиркома по подведению итогов выборов, сообщил Вадим Минаев, председатель облизбиркома.Уже по результатам обработки 60 процентов протоколов ясно, что Александр Авдеев находится впереди конкурентов с колоссальным отрывом.Конкретный процент голосов за каждого из кандидатов еще будет уточняться.Об этом мы обязательно сообщим в будущую среду в тв-выпусках "Вестей", на нашем сайте и в соцсетях.