Нумеролог Фарина Красавкина рассказала, что ждет Алексея Панина

Нумеролог Фарина Красавкина рассказала, что ждет Алексея ПанинаПосле новостей о тяжелом бремени актера за границей, психолог Вероника Степанова предположила, что у актера серьезная психологическая травма и пристрастие к веществам. Жить актера в Испании она описала как"жизнь бомжа, найденному у испанской помойки".Нумеролог-психолог Фарида Красавкина ведет свой , в котором делится тонкостями нумерологии и влиянием цифр на жизнь каждого из нас. Она сделала специальный разбор даты рождения актера Алексея Панин, чтобы узнатьтонкости его души и истинные помыслы. Страшное предсказание выпало нумерологу —Алексею нужно пересмотреть отношение к судьбе."Алексейродился под знаком колеса фортуны. Это значит, что судьба давала ему все шансыдля самореализации. Но важно — фортуна работает, когда человек находится впотоке судьбы. У него колоссальные возможности, но нужно быть в своем потоке,чтобы его не забрасывало в другие".Это означает, чтоу Панина есть все таланты, чтобы идти вперед. Он идейный, ему нужна творческаяреализация, чтобы идти вперед.Фаридапредупреждает, что не замечать знаки судьбы, то колесо фортуны Алексея пойдет вобратном направлении. Панин может оказаться на дне: остаться без денег безработы, ни с чем. Если он продолжит игнорировать судьбу — скоро будет конец егофортуне.Рассказаланумеролог и про характер мужчины. "Конфликтный, несправедливый и хитрый. Склоненк нарушению правил и законов. Он старается обойти их и ему нравится нарушать".С другой стороны, актер сильно зависит от поддержки рода — родителей илиспутницы."Панинунужно постоянно трудиться и реализовываться, быть лидером. Предпосылки для этогоесть. Все зависит от него самого, как он будет рулить своим колесом фортуны",говорил Фарида и добавляет, что если колесом не управлять — фортуна может сработатьи в обратную сторону.