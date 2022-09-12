Нумеролог Фарина Красавкина рассказала, что ждет Алексея Панина
Нумеролог Фарина Красавкина рассказала, что ждет Алексея Панина
После новостей о тяжелом бремени актера за границей, психолог Вероника Степанова предположила, что у актера серьезная психологическая травма и пристрастие к веществам. Жить актера в Испании она описала как
"жизнь бомжа, найденному у испанской помойки".
Нумеролог-психолог Фарида Красавкина ведет свой , в котором делится тонкостями нумерологии и влиянием цифр на жизнь каждого из нас. Она сделала специальный разбор даты рождения актера Алексея Панин, чтобы узнать
тонкости его души и истинные помыслы. Страшное предсказание выпало нумерологу —
Алексею нужно пересмотреть отношение к судьбе.
"Алексей
родился под знаком колеса фортуны. Это значит, что судьба давала ему все шансы
для самореализации. Но важно — фортуна работает, когда человек находится в
потоке судьбы. У него колоссальные возможности, но нужно быть в своем потоке,
чтобы его не забрасывало в другие".
Это означает, что
у Панина есть все таланты, чтобы идти вперед. Он идейный, ему нужна творческая
реализация, чтобы идти вперед.
Фарида
предупреждает, что не замечать знаки судьбы, то колесо фортуны Алексея пойдет в
обратном направлении. Панин может оказаться на дне: остаться без денег без
работы, ни с чем. Если он продолжит игнорировать судьбу — скоро будет конец его
фортуне.
Рассказала
нумеролог и про характер мужчины. "Конфликтный, несправедливый и хитрый. Склонен
к нарушению правил и законов. Он старается обойти их и ему нравится нарушать".
С другой стороны, актер сильно зависит от поддержки рода — родителей или
спутницы.
"Панину
нужно постоянно трудиться и реализовываться, быть лидером. Предпосылки для этого
есть. Все зависит от него самого, как он будет рулить своим колесом фортуны",
говорил Фарида и добавляет, что если колесом не управлять — фортуна может сработать
и в обратную сторону.