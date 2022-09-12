12 сентября Православная церковь почитает память святителя Александра, и великого князя Александра...
12 сентября Православная церковь почитает память святителя Александра, и великого князя Александра Невского.
В народе этот церковный праздник называют еще Александров день и день Александра Сытника. В старину считалось, что в этот день Нельзя сушить подушки и перины, иначе будут сниться дурные сны.
В этот день устраивали настоящий пир. Хозяйки соревновались в умении вкусно готовить, выдумывали оригинальные блюда. На стол обязательно ставили ячменную кашу, которую готовили на молоке, а также хлеб и караваи из зерна нового урожая. Плохой приметой было рассыпать соль - к супружеской измене, а если она и вовсе закончилась - в семье неожиданно начнутся финансовые проблемы.
Что нельзя делать:
Нельзя заводить кошку, приносить в дом котёнка — принесёт несчастье. А вот принести в дом щенка — к удаче и прибыли.
Нельзя считать мелочь до обеда — к проблемам с финансами.
Нельзя мыть голову — начнут волосы выпадать.
Нельзя в этот день ничего не делать, проводить время в безделии, впустую — весь год так пройдёт.
Нельзя мстить, делать плохие поступки — вернутся к человеку назад.
Народные приметы:
Ночью много звёзд видно — к большому урожаю в следующем году.
Красное солнце — к тёплой погоде.
С первым гостем в доме здороваться нельзя, это может привести к неудаче.
Соль закончилась — не ждите денег.
Начали плакать в этот день — это приведет к ссорам в семье.
Фото: https://www.pxfuel.com/