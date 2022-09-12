Александр Авдеев провел первую после победных выборов пресс-конференцию. Он еще не вступил в должность. 14 сентября подведут окончательные итоги голосования. Впрочем, понятно, что финальные

Александр Авдеев провел первую после победных выборов пресс-конференцию. Он еще не вступил в должность. 14 сентября подведут окончательные итоги голосования. Впрочем, понятно, что финальные цифры, скорее всего, изменятся не сильно. По данным Облизбиркома, после обработки 100% бюллетеней Авдеев набрал 83,6% голосов. На втором месте Антон Сидорко – 6,5%, на третьем Сергей Корнишов – 3,3%. Четвертым