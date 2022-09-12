Брифинг председателя Вадима Минаева состоится после заседания комиссии, на котором будут утверждаться результаты голосования.

Официальные итоги выборов во Владимирской области объявят 14 сентября. Об этом Избирком сообщил в своём telegram-канале.«Брифинг председателя Вадима Минаева состоится после заседания комиссии, на котором будут утверждаться результаты голосования. Оно запланировано на 14 сентября», - уточнили в ведомстве.На «горячую линию» избирательной комиссии поступило порядка 190 вопросов. Большинство людей интересовались, как найти свой участок, проголосовать по месту нахождения, уточняли даты голосования и время работы УИКов. Всем звонившим даны необходимые разъяснения.