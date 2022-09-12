Мост в очередной раз закрывают для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении...

Мост в очередной раз закрывают для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении ремонтных работ на путепроводе через железную дорогу Москва — Нижний Новгород.Поэтому с 12 сентября по 17 сентября будет временно ограничено движение пешеходов и транспортных средств с 13:00 до 17:00 часов на пр. Ленина — от ул. Труда до ул. Октябрьской.Водителям и пешеходам необходимо заранее выбирать альтернативные маршруты движения.