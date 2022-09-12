За 18 миллионов рублей можно приобрести квартиру в роскошном районе столицы ОАЭ или небольшие апартаменты у моря в Италии.

За 18 миллионов рублей можно приобрести квартиру в роскошном районе столицы ОАЭ или небольшие апартаменты у моря в Италии.Сегодня покупка недвижимости остается одним из главныхинструментов выгодного инвестирования. Некоторые россияне даже покупают жильемза границей, чтобы сдавать его в аренду отдыхающим. Однако в зарубежных странахвстречаются премиальные варианты для комфортной жизни. Причем, приобрести такиеапартаменты можно по цене двухкомнатной квартиры в Москве.Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой наисследование компании Realiste. Эксперты проанализировали цены в ряде мировыхрегионов и назвали наиболее оптимальные варианты для граждан России. Длясравнения была выбрана двухкомнатная квартира в столице с площадью 64квадратных метра на втором этаже семиэтажного дома, построенного примерно 30лет назад.К примеру, "двушка" с обычным ремонтом в районеметро "Динамо" при заявленных параметрах обойдется примерно в 18миллионов рублей. За эквивалентную сумму, по данным исследования, в ОАЭ можноприобрести недвижимость.Квартира площадью порядка ста квадратов в элитном столичномрайоне будет стоить чуть более одного миллиона дирхамов. За такое вложениероссиянин может рассчитывать на получения визы резидента. Апартаменты идеальноподойдут для инвестиций.Приобрести недвижимость за 18 миллионов рублей и меньшеможно также в Турции. Однако эксперты не считают данное вложение выгодным дляинвестиций.Квартира площадью 90-100 квадратов в центре столицы Таиландаобойдется в цену московской "двушки". Варианты поскромнее можно найтив Италии. Там двухкомнатные апартаменты с выходом к морю обойдутся в цену менееобозначенной суммы.Стоит отметить, что жилье в России к концу года можетподешеветь. Об этом сообщает . Аналитики подчеркивают,что застройщики уже сейчас начинают предлагать клиентам скидки до 30%,добавляет .