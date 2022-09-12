За первые два дня среди участников дистанционного голосования на выборах мундепов Москвы определено почти 550 тысяч победителей. Выигрышный код нужно активировать до 26 сентября.

За первые два дня среди участников дистанционного голосования на выборах мундепов Москвы определено почти 550 тысяч победителей. Выигрышный код нужно активировать до 26 сентября.Последний розыгрыш в рамках программы "Миллион призов" состоялся 12 сентября. Он прошел среди тех, кто проголосовал дистанционно с 20:01 10 сентября до окончания приема голосов 11 сентября.Москвичи выиграли 96,9 тысячи призов. Среди них – 20 автомобилей.Также участники онлайн-выборов стали обладателями сертификатов от трех до 10 тысяч баллов. Их можно использовать для покупок в магазинах, посещения учреждений культуры и заведений общепита, пополнение карты "Тройка". Кроме того, баллы можно направить на благотворительность.В Московской торгово-промышленной палате сообщили, что более 450 тысяч участников ДЭГ уже активировали выигрышные коды. Это почти 70% всех победителей.Победителям необходимо активировать выигрышный код до 26 сентября текущего года на . Для авторизации необходимо логин и пароль от mos.ru.Москвичи выбирали муниципальных депутатов в течение трех дней – 9-11 сентября. Голосование состоялось во всех районах, кроме Щукина и большей части ТиНАО. Выборы проходили в 125 муниципальных округах.Распределено 1417 мандатов. Представители партии "Единая Россия" получили 1160 мест, члены общественной организации "Мой район" – 134, председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова.