За первые семь месяцев 2022 года московские компании нарастили выпуск изделий для сердечно-легочной реанимации, остановки кровотечений, аппаратов ИВЛ, пульсоксиметров и другого медицинского оборудования, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. Он уточнил, что в городе работают 60 таких предприятий.

За первые семь месяцев 2022 года московские компании нарастили выпуск изделий для сердечно-легочной реанимации, остановки кровотечений, аппаратов ИВЛ, пульсоксиметров и другого медицинского оборудования, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. Он уточнил, что в городе работают 60 таких предприятий.За первые семь месяцев текущего года компании нарастили выпуск медоборудования на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, отметил заммэра. По его словам, на 22,6% увеличились объемы поставленной заказчикам продукции – до 10,4 миллиарда рублей.Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский назвал медицинскую промышленность одним из приоритетных направления для столичных предприятий. Он уточнил, что за первые семь месяцев 2022 года в городе выпустили медоборудования на 5,4 миллиарда рублей и лекарственных препаратов на 18 миллиардов."Это превышает показатели прошлого года в 2,3 раза и на 24,5% соответственно", – добавил чиновник.Для выпуска медицинской продукции город заключил четыре офсетных контракта. Инвестор создает новое производство или модернизирует существующее. В свою очередь Москва обязуется в течение определенного срока приобретать его продукцию.Ранее столица упростила условия для заключения таких контрактов. Город снизил в 10 раз минимальный объем инвестиций. Теперь достаточно вложить до 100 миллионов рублей.Также теперь есть возможность заключать офсетные контракты с двумя или более регионами. В таком случае объем инвестиций должен составлять не менее 400 миллионов рублей.