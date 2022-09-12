В Юрьев-Польском прокуратура добивается устранения нарушений, допущенных подрядчиками при благоустройстве общественной территории сквера у памятника князю Юрию Долгорукому. В рамках

В Юрьев-Польском прокуратура добивается устранения нарушений, допущенных подрядчиками при благоустройстве общественной территории сквера у памятника князю Юрию Долгорукому. В рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2021 году два индивидуальных предпринимателя по контракту с администрацией Юрьев-Польского сделали в сквере архитектурные формы, скамейки и пешеходные дорожки из тротуарной плитки. Спустя год районная прокуратура установила, что