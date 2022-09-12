Новосёлы получают ключи от долгожданных квартир.

Прокуратура Владимира добилась восстановления прав дольщиков. Подробностями поделились в пресс-службе ведомства.Компания ООО СЗ «Стройкомплекс» свыше четырёх лет строила дом на Быковском проезде. Сроки ввода объекта в эксплуатацию неоднократно переносились. Прокуроры взяли дело на контроль и организовали надзорное сопровождение деятельности застройщика. Меры прокурорского реагирования позволили ускорить темпы возведения многоквартирного дома, а также устранить имеющиеся недостатки.Разрешением, выданным мэрией Владимира, многоэтажка введена в эксплуатацию. Новосёлы получают ключи от долгожданных квартир.