Комплекс «Руськино», испытывающий в последнее время финансовые проблемы, объявил в своих соцсетях, что с октября вынужден приостановить работу на неопределенный срок. «В связи с крайне

Комплекс «Руськино», испытывающий в последнее время финансовые проблемы, объявил в своих соцсетях, что с октября вынужден приостановить работу на неопределенный срок. «В связи с крайне тяжелой ситуацией в сфере кино, остановкой деятельности крупных кинокомпаний на территории России (Warner Bros., Universal, Paramount Pictures, Sony Pictures, Walt Disney) мы вынуждены приостановить работу кинотеатра на неопределенный срок. Очень