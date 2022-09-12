Мест для фотосессий в российской столице очень много. Но как найти самые оригинальные и красивые? Некоторые из таких – в нашем материале.

Мест для фотосессий в российской столице очень много. Но как найти самые оригинальные и красивые? Некоторые из таких – в нашем материале.Зона "Обитаемый остров" в саду имени Баумана (метро "Комсомольская", "Красные ворота", "Курская") – отличное место для фотосессии в скандинавском стиле. Комплекс небольших павильонов, обшитых деревом и покрашенных в разные цвета, работает с 2013 года. Здесь есть кафетерии, детские центры, магазины пластинок.Старинный грот "Бельведер", который можно найти в этом же саду, тоже подойдет для необычной съемки. Грот располагается у подножия небольшого холма с пологими склонами. На вершине – смотровая площадка.Зону отдыха "Красногвардейские пруды" (метро "Деловой центр", "Выставочная", "Улица 1905 года") оценят любители урбанистики, ведь рядом располагается "Москва-Сити". Самые красивые фото с видом на небоскребы можно сделать с деревянной набережной Верхнего Красногвардейского пруда.Необычные фотографии в урбанистическом стиле получатся и в парке Олимпийской Деревни (метро "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Юго-Западная"). На крыше фитнес-клуба – небольшая смотровая площадка с видом на город. Хорошим фоном может стать и сам павильон, выполненный из стекла.Также для фотосессии имеет смысл посетить народную обсерваторию Парка Горького (метро "Парк Культуры", "Октябрьская"), расположенную справа от главного входа. Вечером здесь включаются светильники, напоминающие звезды.А в парке "Горка" (метро "Китай-город") есть красивые цветники и беседки. Главное, выбрать отличный ракурс. Также стоит обратить внимание и на находящийся здесь объект культурного наследия -усадьбу Тургеневых — Боткиных. Это тоже хорошее место для фотосессии.Те, кто живет недалеко от парка "Северное Тушино" (метро "Планерная"), могут посетить смотровую площадку с видом на акваторию Химкинского водохранилища и Ленинградскиймост. Ориентир – Алешкинский пруд.И напоследок – искусственный водопад в зоне отдыха "Покровский берег" (метро "Водный стадион"). Это небольшая территория возле Химкинского водохранилища. Отличный вид на акваторию вдохновит многих, ведь место действительно атмосферное.