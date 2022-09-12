12 сентября гроб с Елизаветой II проделал путь из замка Балморал в собор святого Эгидия в Шотландии.

12 сентября гроб с Елизаветой II проделал путь из замка Балморал в собор святого Эгидия в Шотландии.В соборе попрощаться с королевой смогут все желающие. Там гроб простоит еще сутки, а затем тело королевы Великобритании предадут земле.Правда, скорбная процессия транспортировки не обошлась без инцидента. Как сообщает , за катафалком, на котором везли гроб, шла скорбная процессия, которую возглавила вся семья Елизаветы II, в том числе и принц Эндрю.Как известно, не так давно он попал в секс-скандал. Его обвинили в изнасиловании несовершеннолетней, после чего ему пришлось отказаться от своих обязанностей члена королевской семьи.Вдруг от толпы отделился человек и выкрикнул в его сторону: "Ты больной старик!" По данным , неизвестного, напавшего на принца, скрутила полиция.