По результатам обработки 100,00 % протоколов УИК об итогах голосования:
АВДЕЕВ Александр...
По результатам обработки 100,00 % протоколов УИК об итогах голосования:
АВДЕЕВ Александр Александрович (Владимирское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ») - 83,68 %;
БИРЮКОВ Сергей Евгеньевич (Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» во Владимирской области) - 2,46 %;
КОРНИШОВ Сергей Викторович (Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России) - 3,35 %;
СИДОРКО Антон Сергеевич (Владимирское региональное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ») - 6,53 %;
СУББОТИН Александр Юрьевич (Региональное отделение во Владимирской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА») - 2,01 %.