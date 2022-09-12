Ведущая Юлия Высоцкая стремительно подтягивает ягодицы на морозе. Ведь у Кончаловского она не первая... и может, не последняя.

Ведущая Юлия Высоцкая стремительно подтягивает ягодицы на морозе. Ведь у Кончаловского она не первая... и может, не последняя.В августе актрисе и телеведущей Юлии Высоцкой исполнилось 49 лет. Несмотря на возраст, она выглядит молодой и подтянутой, и даже порой немного усохшей. На днях звезда поделилась секретом своей красоты. Оказывается, артистка регулярно посещает криосауну, температура в которой достигает минус 110 градусов."Как я люблю холод, я говорила неоднократно. Сегодня расскажу о криопроцедурах. Криосауну я в первый раз попробовала десять лет назад, делала курсом. Мне нравится и процесс, и результат. Когда начала делать, думала исключительно об оздоровительном эффекте. А потом, изучив достаточно много материалов, нашла подтверждение тому, что через внутреннее оздоровление эти процедуры влияют и на внешний вид. Подтягивается кожа, спадают отеки, да и вообще все процессы протекают более интенсивно", – рассказала Юлия Высоцкая.Светский блогер Лена Миро в своем ЖЖ высмеяла такой метод. Она отметила, что рядом с больным и старым Кончаловским Высоцкой якобы нечего и стараться. Хотя, если муж вдруг, не дай бог, умрет, пишет Миро, Высоцкой придется искать нового. И вот тогда то криосауна как раз и поможет."Для кого старается баба Юля? Для себя – вот умничка, вот молодец! Обидно же будет в 50 получить свидетельство о расторжении брака, когда рассчитывала на совершенно что-то другое. Старайся, Юля, старайся", – написала Миро.