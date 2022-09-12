Ровно в восемь вечера избирательные участки по всему региону закрыли свои двери. Что происходило...

Ровно в восемь вечера избирательные участки по всему региону закрыли свои двери. Что происходило далее, расскажет наш корреспондент Любовь Клюквина.– До окончания голосования остается 15 минут. В избирательный участок первой школы заходят последние желающие повлиять на судьбу региона и отдать голос за своего губернатора. Всего за три для здесь проголосовали более двухсот человек. Это почти треть граждан, закрепленных за участком.Степан Саркисян в своем выборе не сомневался. Главное было успеть прибежать с работы до закрытия пункта голосования. Мужчина надеется, что его кандидат в непростое время станет опорой для Владимирской земли.Степан Саркисян, избиратель:– Занят был. Вот сейчас бегом-бегом-бегом с работы, чтобы успеть. Все должны понимать, что иногда судьба решается выбора именно в одном голосе. Хотим желать, чтобы наша жизнь менялась в сторону лучшего. В частности, чтобы законопорядок лучше был, привлечение инвестиций, рабочие места, стабильность в бизнесе.Степан Саркисян оказался последним проголосовавшим на участке. Минутная готовность - и двери закрываются. По сотрудникам избирательного участка видно: за три дня устали. Вместе с наблюдателями работали без обеда и перерывов на чай по 13 часов в день и больше.– Если вас не было, кричали бы "Ес! Ес! Ес! Наконец-то это закончилось!" Участок 399 закрыть.Татьяна Ростовцева работает председателем участковой избирательной комиссии уже в третий раз. Говорит, явка была средняя: немного помешал спортивный марафон, из-за которого было перекрыто движение общественного транспорта. Но есть и положительная тенденция...Татьяна Ростовцева, председатель участковой избирательной комиссии № 399:– Я считаю, что очень много пришло молодежи. Ну и люди, наверное, старшего возраста. Были бабушки, которым и 80 лет. Мы говорим, почему вы не позвонили, мы бы вам урну на дом вызвали. А они говорят: "Нет, надо прийти". На этих выборах, мне показалось, что люди 35 лет и более шли прямо целенаправленно, шли голосовать.При этом из практически восьмисот бюллетеней 386 остались пустыми. Их теперь уничтожат. А вот заполненные бюллетени удивляют своей стабильностью.– На часах почти 9 вечера. Неиспользованные бланки уничтожены, голоса подсчитаны, а работники избирательного участка наконец-то смогут выдохнуть и пойти домой.Любовь Клюквина, Андрей Синягин.Вести-Владимир