11 сентября в Александрове произошло тройное столкновение машин, в результате которого 12-летнего мальчика с травмами госпитализировали в больницу. По предварительной информации УМВД России

11 сентября в Александрове произошло тройное столкновение машин, в результате которого 12-летнего мальчика с травмами госпитализировали в больницу. По предварительной информации УМВД России по Владимирской области, около 14:30 на улице Двориковское шоссе 44-летний водитель «Киа-Сид» не рассчитала дистанцию до «Рено-Дастер», ехавшего впереди и врезалась в задний бампер. От удара «Рено» откинуло в сторону «Фольксваген–Поло», за