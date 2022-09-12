Сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Гусь-Хрустальный»...

Сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Гусь-Хрустальный» пресечены факты незаконного сбыта наркотических средств.На улицы Гусь-Хрустальный при сбыте дозы наркотического средства задержана 39-летняя местная жительница. Проведенным исследованием подтверждено, что внутри свертка находился героин массой 0,52 грамма. Также задокументирован факт сбыта 49-летним сожителем фигурантки аналогичного запрещенного вещества, массой 0,19 грамма.Возбуждены уголовные дела, подозреваемые находятся под стражей.Фото https://www.pxfuel.com/