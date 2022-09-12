Фигурант признал вину в совершенном преступлении.

В Киржаче осужден уроженец Узбекистана, который торговал героином. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В феврале 2022 года он вступил в преступный сговор с неустановленным лицом о незаконном сбыте наркотиков в Рязани. Подельник координировал работу закладчика через мессенджеры, обеспечивал «товаром» и выдавал зарплату.Узбек забирал запрещённые вещества из тайников, расфасовывал и закапывал «клады» на территории города. После получения очередной крупной партии, порядка 500 граммов, злоумышленника задержали при её транспортировке.Фигурант признал вину в совершенном преступлении. Киржачский районный суд приговорил иностранца к 8 годам тюрьмы.