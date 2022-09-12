Об этом глава региона сообщил во время первой пресс-конференции после победы на выборах губернатора Владимирской области.

Александр Авдеев не был в отпуске более года. В конце сентября он планирует уехать на 10 дней в отпуск. Об этом глава региона сообщил во время первой пресс-конференции после победы на выборах губернатора Владимирской области.«Планирую уехать дней на 10, недалеко», - подчеркнул он.Напомним, что по итогам голосования Александр Александрович набрал 83,68%. Итоговая явка составила 29,05%.