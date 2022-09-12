На нее потратили более пяти млн рублей.

На базе Центральной детской библиотеки имени С.М. Голицына в Коврове открыли библиотеку нового поколения. Об этом сообщает депутат Государственной думы Игорь Игошин.Объект сделали в рамках нацпроекта «Культура», по которому выделили пять миллионов рублей.Для функционирования библиотеки сделали грамотное зонирование, предусмотрели доступность для маломобильных граждан. Также обновили книжный фонд, полиграфическое оборудование, интерактивные панели и компьютеры.Кроме того, в библиотеке сделали инклюзивную комнату «Седьмой лепесток» для детей с особыми потребностями. Для слабовидящих детей оборудовали уголок «Мир белых книг», куда вошли аудиокниги и издания со шрифтом Брайля.