В Муроме прокурором направлено в суд уголовное дело о совершении 25 преступлений коррупционной...

В Муроме прокурором направлено в суд уголовное дело о совершении 25 преступлений коррупционной направленностиУтверждено обвинительное заключение в отношении бывшего руководителя бюро медико-социальной экспертизы – филиала № 19 ФКУ «ГБ МСЭ по Владимирской области» Минтруда России, врача по медико-социальной экспертизе.Он обвиняется в совершении 13 случаях получения взятки, а также 12 - служебного подлога.Установлено, что в период с июля 2014 по апрель 2020 года обвиняемый лично и через посредников за денежное вознаграждение в размере от 15 до 90 тысяч рублей устанавливал обращавшимся в бюро гражданам инвалидность третьей группы по общему заболеванию сроком как на один год, так и бессрочно без достаточных законных оснований. За все время за свои услуги он получил более 670 тыс рублей.Соответствующие справки и выписки из актов освидетельствования граждан, признанных инвалидами, содержащие заведомо ложные сведения и заверенные подписью злоумышленника, а также печатью учреждения, направлялись в территориальное отделение Пенсионного фонда России.В результате этой деятельности лицам, фактически не имеющим инвалидности, производились выплаты социальных пенсий и единовременных денежных пособий, что повлекло причинение ущерба бюджету Российской Федерации, а также подрыв авторитета и дискредитацию госучреждения.Уголовное дело направлено в Муромский городской суд, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.Фото https://www.pxfuel.com/