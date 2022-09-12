По версии прокуроров, протяжении шести лет он брал взятки и подделывал документы.

В Муроме осудят бывшего руководителя филиала №19 ФКУ «ГБ МСЭ по Владимирской области» по делу о 25 коррупционных преступлениях. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.Врача по медико-социальной экспертизе обвиняют в 13 взятках и 12 служебных подлогах. С июля 2014 по апрель 2020 года он лично и через посредников получал от 15 до 90 тысяч рублей за получение «клиентами» инвалидности третьей группы без достаточных законных оснований. За шесть лет его «выручка» составила 670 тысяч рублей.Справки и выписки из актов освидетельствования направлялись в Пенсионный фонд. Здоровым людям выплачивались пенсии пособия.Уголовное дело рассмотрит городской суд.